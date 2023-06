Ponad 250 zawodników w intensywnym programie 51. Memoriału Józefa Żylewicza na stadionie GOS-u w Gdańsku

Oboje lekkoatletów będzie w grupie ponad 250 sportowców, którzy zapowiedzieli start w 51. Memoriale Józefa Żylewicza. Lekkoatletyczny mityng oficjalnie otwarty zostanie o godz. 17.00 w sobotę, 10 czerwca 2023 roku na stadionie przy al. Grunwaldzkiej 244. Jak to zwykle bywa na otwartych obiektach, wiele zależy od warunków atmosferycznych. W jubileuszowej edycji w 2022 roku było zimno i wietrznie, a to mocno utrudniało zadanie sportowcom.

- W Gdańsku zawsze startuje mi się dobrze. Nieraz biłem tutaj rekordy życiowe. Postaram się więc pobić tegoroczny, który wynosi 80,10 m. Dla mnie to będzie przedostatni start przed mistrzostwami Polski. Lubię rywalizować wspólnie z Cyprianem Mrzygłodem. Dopingujemy się nawzajem - mówi Dawid Wegner , oszczepnik AZS-u AWFiS-u Gdańsk.

- Myślę, że to będzie bardzo dobry start. Aktualnie jestem na 13 miejscu w Europie, a memoriał Żylewicza będzie ostatnim sprawdzianem przed młodzieżowymi mistrzostwami Europy w fińskim Espoo, na które zdobyłam minimum. Mam nadzieje, że pęknie granica 55 metrów. To idealny mityng, aby zdobyć punkty - wyjaśnia Martyna Dobrowolska , dyskobolka AZS-u AWFiS-u Gdańsk.

- Codziennie sprawdzamy prognozy pogodowe. W dniu memoriału temperatura ma być umiarkowana, niezbyt wysoka. Wiatr rzędu do 25 km/h, a to pozwoli kreować rzuty pod wiatr i wówczas wyniki będą dobre. Taki noszący wiatr temu sprzyja. Zapowiada się przyzwoity, nawet ponadprzeciętny poziom tego mityngu. W oszczepie mamy w tej chwili najlepszych zawodników, którzy przekroczyli w tym roku 80 metrów, a są to Cyprian Mrzygłód i Dawid Wegner. Wraca na naszą rzutnię Paulina Guba i z Klaudią Kardasz będą walczyć o wskaźniki. W dysku Martyna Dobrowolska i Karolina Urban mogą stworzyć dobre widowisko. Natomiast w biegach mamy czołówkę naszych "średniaków" (biegaczy na 800 metrów - przyp.) z aspiracjami, aby walczyć o wskaźniki na mistrzostwa świata i być może złamać granicę 1:45 - wyjaśnia Stanisław Lange, dyrektor memoriału.