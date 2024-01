Ćwierć długości płozy od medalu mistrzostw Europy w short tracku 2024. Diane Sellier czwartym zawodnikiem na 500 metrów w hali Olivia

Mistrzostwa Europy w short tracku Gdańsk 2024

- Myślę, że cała trójka zasłużenie była na pozycjach medalowych. Ja też dążę, żeby gdzieś być obok nich i mam nadzieję, że w swoim czasie to nadejdzie. To czwarte miejsce nie jest przyjemne i myślę, że po tym sezonie nie będę go lubić. Mogłam lepiej trzymać się grupy, trochę szwankowały mi płozy, nie czując się najlepiej na nich - powiedziała już po starcie Stormowska.

- Oczywiście, nie ma krążka, który by nas ucieszył, ale cieszy nas jakość prezentowana przez podopiecznych. Nie mam zastrzeżeń do naszych zawodników, bo poziom na ME 2024 jest bardzo wysoki. Dalej pokazujemy, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do startów, ale nie tylko my popełniamy błędy. Włoszki w finale 500 metrów skorzystały na upadku Hanny Desmet i Xandry Velzboer, więc nie tylko nam zdarzają się przykre sytuacje - ocenia Urszula Kamińska, trenerka reprezentacji Polski w short tracku.