Port Gdańsk zainicjował kolejną akcję czyszczenia ulic dojazdowych do terminali. Zlecił również pracę związane z budową kolejnych punktów

Czyszczenie ulic dojazdowych do terminali

– Jesteśmy po spotkaniu z władzami miasta Gdańska, które rozumieją wyższą konieczność związaną z aktualną sytuacją geopolityczną i potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego wspólnie udało nam się ustalić kierunki działania. Jesteśmy świadomi, że wzmożony ruch samochodów ciężarowych ma swoje skutki w przepustowości na drogach i zanieczyszczeniu infrastruktury dojazdowej do portu. Dlatego wychodzimy z inicjatywą pomocy dotyczącej czyszczenia terenów okołoportowych, by zminimalizować uciążliwości z tym związane – wyjaśnił Kamil Tarczewski, wiceprezes ds. Infrastruktury ZMPG S.A.

Aktualnie zakończył się I etap porządkowania infrastruktury drogowej prowadzącej do Portu w Gdańsku . Na początku maja rozpocznie się kolejny etap, który potrwa ponad miesiąc - do 15 lipca. Mają zostać oczyszczone ulice: Ku Ujściu, Trasa Sucharskiego, Przetoczna, Tunel pod Martwą Wisłą i początek ul. Płażyńskiego.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk jest w stałym w kontakcie z władzami miasta. Wszystko po to, by pomóc służbom miejskim w zlikwidowaniu uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem ulic w okolicach dróg dojazdowych do terminali portowych. Zakres prac porządkowych został uzgodniony z GZDiZ.

– Zdajemy sobie sprawę, że transporty muszą się odbywać, ale organizacja dostaw nie może odbywać się kosztem mieszkańców Gdańska. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy zapewnienia ze strony Zarządu Portu Gdańsk dotyczące podjęcia dodatkowych działań, które poprawią sytuację na tym terenie. Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę, dzięki której możliwe będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań, przyczyniających się do zmniejszenia występujących tam uciążliwości – dodaje Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. usług komunalnych.

W celu zmniejszenia korków na dojazdowych ulicach, spowodowanych przez ciężarówki, Port Gdańsk przeznaczył również tereny pod organizację punktów buforowych dla TIR-ów. Są to tak zwane miejsca odstawcze, które są zlokalizowane przy ul. Budowniczych Portu Płn., Ku Ujściu, Załogowa, Śnieżna – Handlowa. Planowane są też parkingi buforowe przy ul. Kontenerowej i Budowniczych Portu Płn.