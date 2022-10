Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Gdzie polecimy po sezonie wakacyjnym z gdańskiego lotniska? Ceny 2 razy droższe niż w stolicy?

Od 31 października z gdańskiego lotniska będzie można polecieć linią lotniczą Wizz Air m.in. do angielskiego Leeds-Bradford.

- Stale dążymy do rozszerzenia naszej siatki połączeń z Polski, oferując kierunki w Europie i poza nią. Leeds to nasza najnowsza destynacja z Gdańska, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Warszawy, z której nasi polscy klienci mogą korzystać dzięki niskim cenom i nowoczesnym samolotom. Z niecierpliwością czekamy na przyjęcie pasażerów na pokładach samolotów Wizz z Polski do Leeds- powiedziała Evelin Jeckel, Network Officer w Wizz Air.