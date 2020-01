Portret Pawła Adamowicza i inne pamiątki po prezydencie trafiły do Muzeum Gdańska [ZDJĘCIA]

Portret o wymiarach 100 na 70 cm, który trafił do zbiorów Muzeum Gdańska, przedstawia Pawła Adamowicza na ulicy Długiej, na tle Złotej Bramy oraz Wieży Więziennej. Jego twórczynią jest Anna Wypych-Klimkowska, gdańszczanka i absolwentka Akademii Sztuk Pięknych.

Pan Prezydent był znany ze swojego zamiłowania do pieszych spacerów i nie mogłam go pokazać inaczej jak w otwartej przestrzeni, swobodnie spacerującego tutaj w miejscu, gdzie jego ścieżki się tak często przecinały - tłumaczy artystka -

I dodaje: Gdańsk jest miastem wolnym i otwartym i takimi wartościami kierował się Pan Prezydent, często chodził piechotą i lubił rozmawiać z mieszkańcami. Otwarty i odważny, bo przecież nie każdy chciał z nim rozmawiać na miło… Co roku można go było spotkać gdy kwestował właśnie tutaj. Tutaj też odebrano mu życie. Tutaj go żegnaliśmy i tutaj niedaleko spoczął na zawsze.