Poseł Agnieszka Pomaska odniosła się do raportu NIK na temat fuzji Lotosu z Orlenem. Jest też stanowisko koncernu

- Mamy do czynienia z bardzo poważnymi naruszeniami prawa – oceniła Agnieszka Pomaska. - Po pełnym zapoznaniu się z raportem, bo czasu było niewiele, a nie ma wątpliwości, że jest tu też materiał do przygotowania kolejnych zawiadomień do prokuratury, takie zawiadomienia złożę – stwierdziła, nawiązując do swojej grudniowej aktywności w tej sprawie.