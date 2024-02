Powalentynkowy raport. Tak Polacy obdarowują swoich najbliższych

Badanie pokazuje, że najczęściej dokonujemy tego rodzaju zakupów online, zarówno korzystając ze sklepów internetowych, jak i znanych platform zakupowych. Na kolejnym miejscu plasują się galerie handlowe, które specjalnie w tym celu odwiedza 14 proc. respondentów. Ile jesteśmy w stanie wydać na prezenty?

Przeważnie prezentów poszukujemy w przedziale od 50 do 100 zł za sztukę – taką odpowiedź deklaruje 42 proc. ankietowanych. Z kolei co trzeci Polak przeznacza na nie od 101 do 200 zł.

- Widzimy, że nasze prezentowe budżety potrafią być zróżnicowane. Co ciekawe, co dziesiąty z nas wskazuje zarówno kwotę do 50 zł, jak i między 201 a 300 zł. Dlatego tak ważne jest, by firmy oferowały produkty bądź usługi na każdą kieszeń – mówi Marcin Rumiński, Kierownik Działu Współpracy z Partnerami i Marek Własnych marki Wyjątkowy Prezent.