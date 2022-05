Poznaliśmy "Mistrzów Handlu" na Pomorzu w 2022 r. Podczas uroczystej gali w ratuszu wręczono nagrody ZDJĘCIA

W ramach akcji "Mistrzowie Handlu" mieszkańcy Pomorza mogli wybrać najsympatyczniejszych sprzedawców z regionu oraz florystów, którzy tworzą najpiękniejsze bukiety i najmilej obsługują klientów. Głosować można było także na najlepsze kwiaciarnie i sklepy z różnych branż.

Nagrody dla laureatów wręczył Mariusz Leśniewski — zastępca redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego, a także Agnieszka Król-Pogorzelska — kierownik działu marketingu.

- Jest to gala wyjątkowa. Cieszę się, że spotkaliśmy się właśnie w tej sali — sali ratusza. Jest ona dla mnie symbolem kupieckiej potęgi Gdańska. To właśnie ratusz może się kojarzyć z handlem, na którym nasze miasto zbudowało swoją potęgę. Wy państwo, jesteście kontynuatorami tych pięknych handlowych tradycji, w różnych dziedzinach. O sukcesie gospodarczym miasta decydują nie tylko duże firmy, ale także ludzie, którzy na co dzień tutaj pracują, prowadzą swoje biznesy — mówił podczas gali Mariusz Leśniewski.