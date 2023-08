Pracowita noc pomorskich strażaków. Kilka wypadków na drogach przez śliską nawierzchnię

Niebezpieczne warunki na drogach. Straż musiała interweniować kilkakrotnie

I w związku z tym w nocy i rano strażacy musieli interweniować w kilku przypadkach. Na przykład w Gdyni na ulicy Chrzanowskiego, gdzie motocyklista przewrócił się wraz z pojazdem w okolicach godziny 7:41. W Osiekach w powiecie bytowskim doszło do wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w słup . Przy tej kolizji interweniowały dwa zastępy straży pożarnej.

Jak informuje dyżurny na Stanowisku Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w nocy z piątku na sobotę (25-26 sierpnia) doszło do kilku niebezpiecznych wypadków na pomorskich drogach.

W sobotę zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Nie tylko na drogach

Warto jest więc zachować szczególną ostrożność na drogach, zwłaszcza że Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Dotyczy to całego Pomorza, gdzie przewidywane są też silne porywy wiatru - miejscami nawet do 90 km/h. Alert wydany przez IMGW dotyczy godzin od 12:00 do 20:00.

