Prezes Polskiego Funduszu Nieruchomości SA Wojciech Caruk: "Wierzymy, że marzenia to odroczone w czasie cele, do których realizacji dążymy"

W Polsce własne mieszkanie czy dom to marzenie wielu. Marzenie, o które jest coraz ciężej. PFR Nieruchomości ma jednak swój pomysł na to, aby ułatwić realizację marzeń Polakom. Jaki?

- Wierzymy, że marzenia to odroczone w czasie cele, do których realizacji dążymy. Wiemy, że własne M jest takim aspektem codziennego życia, które daje Polakom poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i niezależności. Niektórym marzeniom jednak trzeba pomóc, bo nie zawsze każdego stać na ich realizację. W PFR Nieruchomości patrzymy na rynek mieszkaniowy szerzej. Nie tylko przez pryzmat zamożniejszych mieszkańców największych polskich miast, do których skierowana jest oferta deweloperska. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest możliwe tylko dzięki rozwijaniu wielu segmentów rynku np. mieszkań na wynajem. PFR Nieruchomości rozwija ofertę dla osób, które nie mogą bądź nie chcą zaciągać kredytu na zakup mieszkania. Mieszkania w ramach długoterminowego, stabilnego najmu cieszą się dużym zainteresowaniem, świadczy o tym wysoki – bo sięgający 96% - poziom wynajęcia. W ramach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju oferujemy Polakom lokale w dwóch modelach – z przeznaczeniem pod najem instytucjonalny lub najem z opcją dojścia do własności (oferta w 14 lokalizacjach) na korzystnych warunkach. Chcemy dać Polakom możliwość wyboru. Długoterminowo naszym celem jest, dalszy rozwój polskiego rynku najmu instytucjonalnego, by w większym stopniu pomógł wypełnić obecną lukę mieszkaniową na rynku nieruchomości.

Jednym z takich miejsc, gdzie istnieje możliwość wykupu mieszkania, jest osiedle przy ul. Puszczyka w Gdyni. Co wyróżnia to miejsce na tle innych osiedli w kraju, a zwłaszcza na Pomorzu? - Osiedle przy ul. Puszczyka w Gdyni w dzielnicy Wielki Kack jest pierwszą inwestycją, która została objęta pełną ofertą wykupu. Mieszkania można będzie kupić za średnią cenę 7 700 zł za mkw – czyli o ok. 20% mniej od stawek rynkowych, które wynoszą 9610 zł dla tej lokalizacji, bądź wynająć z dojściem do własności przy średniej stawce 46 zł za mkw. na prywatnym rynku najmu – stawka wg danych Otodom Analytics dla tej lokalizacji wynosi 47 zł za mkw.

Jakie są zatem dokładne ścieżki dojścia do własności oferowane najemcom w Gdyni?

- Oferta wykupu mieszkania będzie możliwa w dwóch formułach: stopniowego dochodzenia do własności z dopłatą do czynszu oraz dopłatą do tego rodzaju umowy, a także zakupu na kredyt – hipoteczny na zasadach komercyjnych lub Bezpieczny Kredyt 2%. Zawarcie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności daje najemcy możliwość stania się właścicielem mieszkania po 25 latach. Warunkiem jest to, aby posiadał on zdolność czynszową i regulował opłatę zawierającą część czynszową część kapitałową.

Czy takie rozwiązanie się opłaca? - Każdy powinien indywidualnie podjąć decyzję, jakie korzyści niosą dla niego poszczególne rozwiązania. Weźmy za przykład mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych w Gdyni, które najemca będzie mógł wynająć długoterminowo, nabyć w każdej chwili z wykorzystaniem kredytu hipotecznego lub Bezpiecznego kredytu 2%, bądź skorzystać z modelu najmu z dojściem do własności. W ostatnim przypadku, przy zawarciu umowy na 25 lat, pierwsza rata wyniesie 2 323 zł (jej wysokość nie zmieni się do końca 2025 roku), natomiast ostatnia 3 606 zł (przy założeniu wysokości wskaźnika inflacyjnego na poziomie 2,5% od 2026 roku). W ten sposób dojście do własności będzie kosztem 843 571 zł. Należy podkreślić, że to kwota, która nie uwzględnia dopłaty do czynszu - która obecnie w Gdyni wynosi średnio około 400 złotych miesięcznie oraz dopłaty do umowy z dojściem do własności, którą proponuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dzięki temu ten koszt jeszcze się obniży.

Osiedle przy ul. Puszczyka w Gdyni jest pierwszą inwestycją objętą pełną ofertą wykupu mieszkania. W 2023 r. PFR Nieruchomości w 2023 roku umożliwi wykup 550 mieszkań w Wałbrzychu i Białej Podlaskiej. W kolejnym zaś roku liczba ta zwiększy się o następnych 2 307 mieszkań, otwierając taką możliwość najemcom w Dębicy, Katowicach, Krakowie, Łowiczu, Mińsku Mazowiecki, Nowym Targu, Radomiu, Świdniku, Toruniu, Wrześni i Zamościu.

Czym Państwa oferta różni się od zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny?

- Przede wszystkim od najemców, którzy zdecydują się na zawarcie umowy najmu z dojściem do własności PFR Nieruchomości, nie wymaga żadnego wkładu własnego, a waloryzacja składnika czynszowego o wskaźnik inflacji jest zamrożona do końca 2025 roku. Długoterminowa umowa najmu z dojściem do własności może być dziedziczona, a w przypadku jej rozwiązania z ważnych przyczyn losowych, najemca otrzymuje zwrot zwaloryzowanej części kapitałowej.

A dopłaty? Na co mogą liczyć potencjalni klienci? - Najemcy inwestycji obsługiwanych przez PFR Nieruchomości mogą korzystać z dopłat do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Łączna miesięczna kwota tego wsparcia, obejmująca wszystkich korzystających z niego najemców, wynosi ponad 600 tysięcy zł. W Gdyni z dopłat korzysta 72 procent najemców, a najwyższa miesięczna dopłata wynosi 684 zł. W Katowicach i Krakowie z dopłat korzysta odpowiednio 60 i 65 proc. najemców, podczas gdy w Radomiu jest to aż 90 proc. mieszkańców inwestycji PFR Nieruchomości. Dodatkowa, ostatnia nowelizacja Ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, przewiduje zwiększenie wymiaru dopłat. Oznacza to, że łączna suma dopłat przyznawanych najemcom mieszkań na osiedlach PFR Nieruchomości wzrośnie - z 600 tysięcy złotych do blisko miliona złotych w skali miesiąca Dla przykładowego mieszkania o powierzchni 60 mkw. w Gdyni, średnia dopłata zwiększy się z obecnych 400 zł do 730 zł po nowelizacji.

Takie mieszkanie mają być, jak rozumiem, też tańsze. Stawki czynszu będą konkurencyjne?

- Najemcy, którzy wybrali ofertę najmu instytucjonalnego, korzystają z preferencyjnych stawek czynszu – niższych, niż w przypadku najmu komercyjnego. Przykładowa średnia stawka czynszu mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych (bez uwzględnienia opłat licznikowych) w Gdyni wynosi 1 204 zł, w Radomiu jest to 1 448 zł, w Katowicach 1 478 zł, a w Krakowie 1 724 zł. Średnia stawka czynszu dla wszystkich inwestycji PFR Nieruchomości wynosi 1 483 zł. To atrakcyjna oferta.

Z PFR Nieruchomości jest łatwiej o marzenia? - Wierzymy, że przyjazne, wygodne i bezpieczne miejsce do życia to priorytet większości Polaków. Cieszymy się, że jesteśmy w stanie w sposób znaczący włączać się w spełnianie tych potrzeb, czyniąc dostęp do własnego mieszkania możliwym. Naszym priorytetem jest zwiększania dostępności oferty mieszkań na wynajem. Wierzymy, że w przyszłości najem zyska równorzędne miejsce z własnością.

