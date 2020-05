Prezydent Gdańska mówi "tak" budowie nowych przystanków kolejowych. Radni PiS liczą na twarde deklaracje Aleksandry Dulkiewicz

- Dla dobra Gdańska zawsze i z każdym będę współpracować - zapowiedziała prezydent Gdańska. - Bardzo dziękuję, w ostatnim tygodniu kampanii przed wyborami, które się nie odbyły, pan prezydent Duda przypomniał sobie o Gdańsku. Pan poseł Płażyński wyciągnął pismo, w którym jeszcze w lutym ubiegłego roku wystąpiłam do PKP PLK, mówiąc, że miasto Gdańsk z własnych środków przygotowało opracowanie analizujące zasadność i potrzebę linii kolejowej wiodącej do Nowego Portu. To opracowanie zostało przekazane PKP PLK. Jednocześnie tory linii SKM od okolic stadionu do Nowego Portu decyzją spółki państwowej zostały w międzyczasie rozebrane. My jesteśmy na "tak" - zadeklarowała Aleksandra Dulkiewicz.