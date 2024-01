Problem dziurawych dróg Trójmiasta. Co można z tym zrobić?

Dziurawe drogi w Trójmieście

#DziurawyGdańsk to akcja radnego Prawa i Sprawiedliwości, Przemysława Majewskiego. Jest on krytyczny wobec stanu dróg w Gdańsku i zachęca do publikowania zdjęć i filmów, które ukazują takie właśnie przypadki. Radny chce w ten sposób przemówić do władz miasta, które jego zdaniem problem zbywają.

- Stan gdańskich dróg jest zatrważający, po odwilży pojawiły się ogromne wyrwy, na których kierowcy niszczą zawieszenia swoich aut. Tak wyglądają drogi np. na ul. Wita Stwosza, Obrońców Wybrzeża czy Chłopskiej - pisze Przemysław Majewski. - Z chodnikami nie jest lepiej, mamy na nich prawdziwe lodowisko, które zagraża zdrowiu szczególnie osób starszych - dodaje.

Problem powstających dziur w nawierzchni to jednak sprawa bardzo często cykliczna. Na przykładzie Gdyni widzimy, że temperatura i warunki atmosferyczne potrafią również i tutaj siać spustoszenie. W ostatnich tygodniach widzieliśmy, jak jezdnie zapadają się na ulicy Legionów czy Benisławskiego. Z biegiem czasu takich przypadków może być więcej, a ma to związek właśnie z temperaturą i wilgocią.