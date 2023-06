Jaka będzie pogoda w długi weekend? Sprawdźcie!

Najcieplej w centrum i na zachodzie Polski, do 25-27°C, na pozostałym obszarze od 19°C do 24°C, a nad morzem i na Podhalu od 15°C do 18°C. Nieco wzmoże się wiatr, który przeważnie będzie umiarkowany i okresami porywisty. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do około 60 km/h.

Prognoza pogody dla województwa pomorskiego na długi czerwcowy weekend. 8-11.06.2023 r. IMGW

W niedzielę na południowym wschodzie kraju prognozowane jest największe zachmurzenie i możliwość opadów deszczu. Na obszarze Pomorza przewiduje się słoneczną pogodę, lecz chłodniej od wcześniejszych dni. Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie około 22°C w centrum regionu i do 24°C na zachodzie.