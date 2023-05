Prokuratura powołała biegłego ws. opracowania przyczyn katastrofy barki na Kanale Kaszubskim w Gdańsku

Prokuratura powołała biegłego. Ma on wyjaśnić okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w październiku 2022 roku na Kanale Kaszubskim w Gdańsku

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk poinformowała PAP, że prokurator powołał biegłego w celu opracowania opinii co do przyczyny wypadku barki Galar Gdański I na Kanale Kaszubskim, do którego doszło jesienią 2022 roku.