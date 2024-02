Protest rolników w Gdańsku. Przejazdy ciągników i zgromadzenie pod Urzędem Marszałkowskim

- Dziękuję za waszą pracę, za to co robicie. Chciałbym was też wesprzeć w tej walce. Coraz więcej osób staje po waszej stronie. Dziękuję też, że sprzeciwiacie się Zielonemu Ładowi. Ja jestem przedsiębiorcą i żeby zapracować na moją rodzinę, muszę jeździć po całej Polsce. Jak wejdą samochody elektryczne, to nie będę do Warszawy dojeżdżał w pięć godzin tylko w dwa dni - mówił na zgromadzeniu Jerzy Kunda, przedsiębiorca.