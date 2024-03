Przedsiębiorca Artur Szostak z Kocham Gdańsk kandydatem na prezydenta miasta

Artur Szostak w środę na konferencji prasowej podkreślił, że jego "pomysł na prezydenturę jest bardzo prosty". Zamierza "przywrócić to, co jest zapisane w prawie": rozdzielić urząd prezydenta od Rady Miasta.

- Dzisiaj w praktyce, nie tylko w Gdańsku, ale w całej Polsce wygląda to w ten sposób, że Radą Miasta szefuje prezydent. Nie tak to powinno wyglądać. To Rada Miasta uchwala prawo lokalne, a prezydent ma wykonywać to, co Rada Miasta mu zleciła - ocenił kandydat.