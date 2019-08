Przegląd imprez w weekend 24-25.08. Zobacz najciekawsze wydarzenia w Trójmieście [przegląd imprez]

Widowisko "Poland: First to Fight" na fasadach muzeum II WŚ

Jednym z elementów obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej będzie widowisko multimedialne "Poland: First to Fight". Od 23 do 25 sierpnia, na fasadach Muzem II WŚ będzie można zobaczyć specjalnie przygotowaną projekcję plenerową.