Przystanek PKM odwiedził specjalny gość. Kot, który nie jeździ koleją, lecz odprowadza na peron swoich właścicieli

Na przystanku PKM Gdańsk Firoga można było spotkać kota, który koleją nie jeździ, lecz... odprowadza na peron swoich właścicieli. Na kilka minut przed przyjazdem pociągu do Kościerzyny, na peronie pojawiła się mama z synem, a za nimi podążał cudowny, rudy kot, który łaszczył się i miauczał.

Na pytanie PKM o niecodziennego gościa na peronie, kobieta miała stwierdzić, że to ich kot, który... wszędzie za nimi chodzi. Do jego "kompetencji" zostało przypisane również odprowadzanie na pociąg.

- Powiedziała, że to nie pierwszy raz i jak tylko wsiądą do pociągu, to kot sam wróci do domu, bo mieszkają w pobliżu - informuje PKM.