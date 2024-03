Nocą kradli kable w Gdańsku. Nie wiedzieli, że obserwuje ich operator monitoringu. Gdy wpadła policja, zaskoczenie było kompletne

Złodzieje kabli w Gdańsku przyłapani na gorącym uczynku

W czwartkową noc ok. godz. 1:30 (29 lutego) operator monitoringu przy jednym z przystanków na ul. Kołobrzeskiej zauważył dwóch nerwowo zachowujących się mężczyzn. Po chwili jeden z obserwowanych otworzył studzienkę telekomunikacyjną, a z krzaków wyłonił się trzeci mężczyzna. Dwóch jego kolegów weszło do studzienki, a on sam zasunął pokrywę i czatował.

Operator monitoringu natychmiast o zdarzeniu powiadomił dyżurnego Komisariatu V Policji w Gdańsku, który skierował na miejsce funkcjonariuszy.