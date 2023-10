Radio Gdańsk zbiera na rehabilitację radiowego kolegi. Wy też możecie pomóc!

- Marka spotykałem w różnych miejscach przez całe moje zawodowe życie, bo to osoba-legenda wręcz w Radiu Gdańsk. Inżynier dźwięku, przede wszystkim pasjonat swojego zawodu, wysokiej klasy profesjonalista. To, co na antenie bardzo często radiosłuchacze słyszeli - największe wydarzenia, najgłośniejszej imprezy - to właśnie był dźwięk jego autorstwa. On za to odpowiadał - mówi Bartosz Stracewski, reporter Radia Gdańsk. - To jest osoba, która tej pomocy jest przede wszystkim warta. Jeżeli chcemy ponownie, żeby człowiek mógł być człowiekiem wesołym, mógł realizować swoje pasje, mógł wrócić do w miarę normalnego życia, ta pomoc jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebna i nie żałujcie swoich złotówek na to, żeby Markowi pomóc - zachęca.