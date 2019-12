Radni w Gdańsku przyjęli budżet na rok 2020. Ile jest pieniędzy i na co je przeznaczą? [zdjęcia]

Dochody miasta mają wynieść ok. 3,8 mld zł (o ok. 0,5 mld więcej niż rok wcześniej), a wydatki 4,29 mld zł (o ok. 0,6 mld więcej niż w roku poprzednim. Deficyt miasta wyniesie niespełna 491 mln zł, czyli o prawie 120 mln więcej niż w tym roku. Przez zmiany podatkowe oraz podwyżki niektórych opłat, budżet będzie 107 mln niższy niż pierwotnie zakładano.

Drugi rok z rzędu przekraczamy 3 miliardy. Drugi rok z rzędu przekraczamy 4 miliardy w kwestii wydatków. Deficyt zaplanowany jest na 490 milionów. Zmiany w podatkach, przede wszystkim w podatku PIT od osób fizycznych, ma największy wpływ na budżet miasta. Tu mamy ubytek. Rosną wydatki związane z komunikacją miejską oraz wydatki inwestycyjne. Deficyt będzie w całości sfinansowany kredytem

- relacjonowała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.