Rekordowy październik na linii PKM. PKM pierwszy raz w skali miesiąca przewiozła ponad 400 tys. pasażerów

Październik 2019 r. to pierwszy miesiąc w historii, w którym liczba pasażerów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przekroczyła 400 tys. – Pasażerów było dokładnie 414 100 – cieszy się Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. To bardzo dobry wynik. Dla porównania w październiku 2018 r. pasażerów było ok. 372 tys.