Remont alei Niepodległości w Sopocie. Objazd od 19 października

Gdyby to zależało tylko od nas, to remont wykonalibyśmy po zakończeniu innych prac, np. przebudowy ul. 3 Maja. Zmuszeni byliśmy do realizacji remontu teraz, ponieważ groziła nam utrata dofinansowania. Dlatego wykonawca pracował od 7 rano do godz. 18, również w soboty, by jak najszybciej, jeszcze przed terminem, zakończyć inwestycję i udostępnić drogę kierowcom. Dzięki temu udało się przyspieszyć prace o 2 tygodnie. Przepraszamy wszystkich za niedogodności związane z remontem, ale dzięki niemu ta część kurortu zabezpieczona będzie przed podtopieniami, a kierowcy jeździć będą po równej nawierzchni - dodaje wiceprezydent Sopotu.