Szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk zmusili lidera Orlenu Superligi do wysiłku. Świetna połowa skazywanych na pożarcie gdańszczan

Energa Wybrzeże Gdańsk - Orlen Wisła Płock 8.02.2024

Nie pomagało także to, że w naszpikowanej gwiazdami drużynie Orlenu Wisły Płock, z niezwykle doświadczonymi Przemysławem Krajewskim i Michałem Daszkiem, między słupkami stał Marcel Jastrzębski. Niespełna 21-letni bramkarz "Nafciarzy" należy do ścisłej czołówki broniących w lidze. Średnio odbija co trzeci rzut, więc i Wybrzeże przekonało się o tej statystyce.

- Goście wiedzieli, że po pierwszej połowie nie wygląda to dobrze w ich wykonaniu, więc na drugą podeszli poważniej do sprawy. My natomiast staraliśmy się grać tak, jak od początku. Druga połowa zweryfikowała jednak umiejętności obu zespołów. Bardzo możliwe, że Wisła zlekceważyła nas na początku. Przyjechał w końcu lider do zespołu z dolnych rejonów tabeli. Skupiliśmy się, żeby zagrać dobre zawody, aby dało nam to pozytywne emocje na przyszłe mecze. Przesłanki do optymizmu? Sezon jest jeszcze długi. Gramy do końca maja. Powiem szczerze, że nie skupiam się na tabeli, tylko na każdym treningu i na każdym kolejnym meczu. Tylko takie wspólne podejście sprawi, że zaczniemy odnosić zwycięstwa i poprawimy swoje miejsce w tabeli - powiedział już później Michał Peret, 36-letni obrotowy Wybrzeża.