Robert Lewandowski, Agnieszka Włodarczyk i Michał Koterski na Sylwestra wybrali się do Dubaju. Miasto stało się mekką polskich celebrytów

Dubaj jest wyjątkowo popularny wśród polskich gwiazd i celebrytów. Czy w ślad za nimi turyści tłumnie udadzą się do ZEA na ferie i zimowe urlopy?

Gwiazdy i gwiazdorzy, celebrytki i celebryci – to ich życie śledzimy jak dobry serial i to oni często inspirują nas do zmian, podejmowania wyzwań i ruszania się z domu. W minionym sezonie polskie gwiazdy upodobały sobie spędzanie zimy na słonecznym Zanzibarze, a w ślad za nimi ruszyli polscy turyści. Wcześniej modne było Mykonos, Malediwy i Teneryfa. W tym roku celebryci upodobali sobie Dubaj. Właśnie tam Robert Lewandowski udał się z żoną na Globe Soccer Awards 2021, tam też Sylwestra spędzą Agnieszka Włodarczyk z mężem i Michał Koterski z żoną.

Dubaj to metropolia zamieszkana przez ponad 3 mln osób. To miasto wyczarowane przez ropę – dzięki niej i bogactwu, jakie sprowadziła, na skraju pustyni powstała metropolia powysadzana wieżowcami jak poduszka do igieł.

Dubaj – ukochane miasto gwiazd z Polski i świata

To w Dubaju można nocować w najbardziej luksusowych apartamentach, kupować egzotyczne towary z całego świata w ekskluzywnych galeriach. Można szusować na sztucznych stokach narciarskich i opalać się na plażach sztucznych wysp.

Przepych, luksus, ekstremalne bogactwo i rozmach przedsięwzięć dobrze pasują do stylu życia gwiazd i celebrytów. Dubaj od dawna już przyciąga aktorów i sportowców, którzy mają ochotę spędzić urlopy pod grzejącym słońcem, ale nie chcą rezygnować z luksusu, do którego się przyzwyczaili. Także polskie gwiazdy coraz częściej wybierają się do Dubaju na krótko, długo lub nawet na stałe. Sylwestra w Dubaju postanowili spędzić w tym roku m.in. Robert i Anna Lewandowscy z córkami Klarą i Laurą, Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś z synkiem Milanem, a także Michał Koterski i Marcelina Leszczak z synkiem Fryderykiem. Maja Bohosiewicz zasłynęła już w Internecie ze śmiałej decyzji przeprowadzenia się do Dubaju na stałe, a przynajmniej na najbliższy czas.

