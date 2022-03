Rodzina ukraińskiego artysty znalazła schronienie w Gdańsku. SAVCHENKO Gallery stało się miejscem zbiórki

Galeria SAVCHENKO

Pierwsza pracownia Serhiy Savchenko w Gdańsku mieściła się przy ulicy Bażyńskiego, niedaleko obecnej spółdzielni niewidomych SINOLV. Niedawno artysta przeniósł się do nowej galerii w centrum miasta. Gdy wchodzi się do lokalu przy ulicy Garbary 8, pachnie jeszcze nowością. Na świeżo odmalowanych ścianach wiszą kolorowe obrazy Serhija Savchenko. Panuje tu kameralna i przyjemna atmosfera. Można rozsiąść się w wygodnym fotelu i, popijając kawę, podziwiać obrazy wielkich artystów i rzeźby studentów z pobliskiego ASP.

Po lewej stronie od wejścia znajduje się pracownia artysty, w której widać kilka niedokończonych dzieł. Obecnie toną one w kartonach gotowych do wysyłki do Ukrainy.

Wielkie otwarcie galerii SAVCHENKO miało odbyć się w marcu. Wszyscy mieli dowiedzieć się o nowym, inspirującym miejscu na mapie Trójmiasta. Przygotowania trwały w najlepsze, gdy nadszedł czwartek 24 lutego...