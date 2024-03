Rolnicy, którzy ponieśli straty w plonach mogą otrzymać wsparcie. Trzeba jednak szybko złożyć wniosek

Do 15 marca rolnicy, którzy ponieśli straty w plonach w 2023 r. mogą składać wnioski o wsparcie.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w 2023 r. spowodowane przez m.in. grad, suszę, czy przymrozki mogą otrzymać pomoc. Warunkiem jednak jest złożenie wniosku, a czasu na to coraz mniej. Tymczasem wsparcie wynosi od 1000 do 250 zł za hektar.

Pomoc dla rolników

To już ostatni dzwonek, aby rolnic, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w 2023 r. mogli złożyć wnioski o wsparcie. Czasu jest niewiele, a dokładniej do 15 marca 2024 r. kiedy to mija termin. Trzeba też pamiętać, że z pomocy mogą skorzystać producenci rolni, którzy odnotowali szkody powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Nie bez znaczenia jest też wielkość oszacowanych strat. Im są one większe, tym kwota rekompensaty wyższa. Obowiązują cztery stawki pomocy, a ich kwota to od 1000 zł do 250 zł za hektar.

Najwyższa stawka, która wynosi 1000 zł/ha powierzchni upraw skierowana jest do tych rolników, którzy odnotowali szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny na poziomie co najmniej 70 proc. plonów. Połowę tego, bo 500 zł/ha otrzymają osoby, u których w gospodarstwach stwierdzono utratę co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. plonów.

500 zł za hektar to kwota na jaką mogą liczyć osoby, u których szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, spowodowały utratę co najmniej 70 proc. plonów, i na których obsada bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi wynosi poniżej 0,3 DJP/ha. Natomiast 250 zł/ha otrzymają ci, którzy stracili co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. plonu, i na których obsada bydła, owiec, kóz, koni lub gęsi wynosi poniżej 0,3 DJP/ha.

- Co istotne, w przypadku producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, kwota wsparcia będzie pomniejszana o połowę - informuje rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Osoby zainteresowane możliwością skorzystania ze wsparcia muszą złożyć wnioski z biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić drogą listową, przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel. Trzeba jednak pamiętać, że czas na to jest tylko do 15 marca 2024 r.

