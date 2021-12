Rosyjski statek zwolniony z aresztu. Załoga Ruslany była nietrzeźwa

Przypomnijmy, że 4 grudnia br. funkcjonariusze z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej interweniowali na pokładzie rosyjskiego statku, który zboczył z kursu i płynął w stronę plaży Wyspy Sobieszewskiej. Jak się potem okazało, po zbadaniu załogi alkomatem wynikło, że kapitan i dwóch oficerów byli nietrzeźwi.

Dodatkowo, podczas inspekcji zauważono braki techniczne statku. Wszystkiemu zaprzecza kapitan rosyjskiego drobnicowca. W jego ocenie, alkomat przygotowany przez polskie służby, nie działał.

W rozmowie z rosyjską telewizją REN TV, utrzymuje, że to przez to, że załoga pływała pod rosyjską banderą.

- Przyszli, żaden z nich się nie przedstawił i nie pokazał żadnych dowodów tożsamości. Wyjęli alkomat i zaczęli dawać wszystkim. Mamy też alkomat na statku. Przyniosłem go, jak strażnicy graniczni przyszli, pokazał zero. Ale tego nigdzie nie ma, w żadnych dokumentach. Raport o tym złożyłem do portu w Gdańsku, opisałem to też gdańskiej policji - mówił Witalij Wasiliew.