Rugby. Reprezentacja Polski do lat 20 awansowała do mistrzostw Europy! Biało-czerwoni ograli w Sopocie Czechów

Młodzi polscy rugbiści nie byli faworytami tego meczu. To ich rywale z Czech w listopadzie pewnie pokonali Szwajcarów, z którymi Polacy przegrali 25:27. Reprezentacja U 20 prowadzona przez Grzegorza Kacałę i Krzysztofa Krzewickiego wiedziała, że w Sopocie czeka ja trudne zadanie, ale młodzi Polacy dali radę wygrać z faworyzowanymi sąsiadami z południa.

Nasi szczególnie dobrze zagrali w pierwszej połowie, w której zdobyli wszystkie punkty. W drugiej polskiej ekipie brakowało już trochę sił, na to by utrzymać tempo i koncentrację, które pozwalałyby na wyższą wygraną. Zwycięstwo Polaków to jednak miła niespodzianka, która zaowocowała awansem do finałów mistrzostw Europy, które w marcu zostaną rozegrane w Portugalii. Oprócz Polaków awans wywalczyli Czesi.

