Rumunia lepsza od Polski w Gdyni. Gonitwa za faworytami na początku drugiego sezonu w rozgrywkach Rugby Europe Championship

Polska - Rumunia w Rugby Europe Championship 4.02.2024

Walijski trener posłał na sztuczne boisko Narodowego Stadionu Rugby skład, w którym znalazło się trzech debiutantów. Byli to Jakub Wojtkowicz (Sligo RFC, Irlandia), Nicolas Saborit (Provence Rugby, Francja) oraz Alexander Niedzwiecki (Sunnybank RUC, Australia). Oprócz nich nie zabrakło stałych kadrowiczów z Ogniwa Sopot (kapitan Piotr Zeszutek , Mateusz Plichta , Thomas Fidler , Wojciech Piotrowicz ) oraz Lechii Gdańsk ( Grzegorz Buczek , Michał Krużycki i Robert Wójtowicz ).

Reprezentacja Rumunii w rugby to uczestnicy ostatniego Pucharu Świata i jedną z kluczowych drużyn Europy. Biało-czerwoni, którzy rozgrywają dopiero drugi sezon na poziomie Rugby Europe Championship, nie byli więc faworytami spotkania w Gdyni. W niedzielę, 4 lutego 2024 roku nasza drużyna miała wykonać kolejne zadania postawione jej przez selekcjonera Christiana Hitta i uczyć się rugby od najlepszych.

- Skład różni się nieco w porównaniu z ubiegłym rokiem, bo pojawiło się kilka nowych twarzy, ale też niektórzy zawodnicy nie mogli do nas dołączyć - mówił przed pierwszym spotkaniem sezonu trener Hitt.

Te nowe twarze to chociażby Alexander i Lucas (był w rezerwie) Niedzwieccy z Australii. Ich polskobrzmiące nazwisko nie jest przypadkowe, ponieważ ich dziadkowie byli Polakami, którzy dotarli do Australii i Nowej Zelandii na skutek wojennej zawieruchy. Wnuki wróciły do Polski po latach na mecze reprezentacji rugby i na zimowym zgrupowaniu największym wyzwaniem dla nich były... niskie temperatury.

Rumuni sezon 2024 otwierają z nowym trenerem - Francuzem Davidem Gérardem, ale doświadczenie i sportowa jakość tej reprezentacji są zdecydowanie większe. Udowodnili to w Gdyni, pokonując Polskę 20:8. Można powiedzieć, że jest progres, porównując wynik dokładnie sprzed roku, kiedy to nasza kadra przegrała w Bukareszcie aż 27:67. W naszej drużynie zagrało łącznie sześciu debiutantów. Punkty z przyłożenia zdobył Jordan Tebbatt (74), a z rzutu karnego Wojciech Piotrowicz (12).