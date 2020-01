Ruszył Generalny Pomiar Ruchu 2020, wkrótce GDDKiA zbada też poziom hałasu. Szef gdańsko-bydgoskiego oddziału Dyrekcji złożył wypowiedzenie

GDDKiA oprócz pomiaru ruchu zaplanowała na 2020 także Generalny Pomiar Hałasu. Właśnie ruszył przetarg na wyłonienie wykonawców tego badania w ostatnich czterech województwach. W tym gronie jest pomorskie. Pomiar w terenie ma zostać wykonany w dniach od 20 kwietnia do 18 czerwca lub od 7 września do 9 października 2020 r. Zamawiający chce mieć protokoły i sprawozdanie z badań w ciągu 10 dni od daty ostatniego pomiaru hałasu w terenie.

Przypominamy również, że GDDKiA szykuje duże zmiany w oznakowaniu autostrad i ekspresówek. Będą one dotyczyć głównie zjazdów z tych dróg. Na ich oznakowaniu pojawią się strzałki z numerami. Dzięki temu nie będzie trzeba pamiętać nazwy, tylko liczbę, a dodatkowo właśnie dzięki tym wartościom będzie można określić np. za ile zjazdów jest ten nasz.

Pomocne we właściwym wyborze pasa do zjazdu będą z kolei strzałki umieszczone nad tablicami kierunkowymi, znajdującymi się bezpośrednio nad pasami ruchu. Są one jednakowej wielkości, a konkretna strzałka będzie się odnosić do określonego pasa.

Na większości szybkich dróg nowe oznakowanie ma się pojawić do końca 2020 r.

Na których gdańskich ulicach najczęściej dochodzi do wypadków: