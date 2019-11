Ruszyła doroczna ankieta Zarządu Transportu Miejskiego dotycząca jakości gdańskiej komunikacji

Ankieta ZTM dostępna jest pod adresem. Jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut.

Wystawienie w ten sposób oceny gdańskiej komunikacji to dobry sposób na wyartykułowanie całej masy uwag jakie pasażerowie mają np. co do awarii i opóźnień tramwajów, o czym niejednokrotnie pisaliśmy.

Z ciekawszych pytań w badaniu pojawia się na przykład dotyczące gotowości na ewentualną podwyżkę cen biletów okresowych w przypadku umożliwienia podróżowania na nim także pociągami SKM/PKM. ZTM chce poznać także opinie pasażerów o zasadność montażu dodatkowych stojaków na rowery przy przystankach tramwajowych i autobusowych czy o nietypowych zapowiedzi głosowych przystanków przy Operze Bałtyckiej i Teatrze Miniatura.

Na których gdańskich ulicach najczęściej dochodzi do wypadków: