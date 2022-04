Ryszard Tarasiewicz: Celem jest wyjście z grupy na mundialu 2022. Argentyna i Meksyk mogą nam przysporzyć dużych problemów

Czy Argentyna będzie w naszej grupie rozdawać karty?

Tak.

Pewnie wielu kibiców już czeka na mecz i konfrontację Leo Messiego z Robertem Lewandowskim.

Na pewno. To są dwie niekwestionowane gwiazdy swoich reprezentacji. Zapowiada się ciekawy pojedynek, bo to dwóch najlepszych piłkarzy, zawodnicy, którzy strzelają bramki. Przed meczem będzie to podnoszone wielokrotnie.

Z Meksykiem graliśmy towarzysko w Gdańsku w listopadzie 2017 roku i przegraliśmy 0:1. Znamy więc potencjał tej drużyny. Czy zatem Arabia Saudyjska będzie teoretycznie najsłabsza?

Tak, trzeba to powiedzieć, że Arabia jest najsłabszą drużyną w grupie. To jest turniej. Nie będzie to jeszcze faza pucharowa. W grupie wszystko jest możliwe i nie można lekceważyć przeciwnika. Nie ma co się bawić w chowanego i Arabia Saudyjska odstaje od reszty. Bardzo ciężki będzie mecz z Argentyną. Z Meksykiem też nie będzie łatwe spotkanie. To dwa zespoły, które grają bardzo dynamicznie, mają duży potencjał techniczny i dużą wymienność pozycji. Ciężko jest upilnować takich zawodników.