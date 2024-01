Rząd deklaruje dokończenie drogi do terminalu przeładunkowego w Elblągu. Statki w porcie w przyszłym roku

Najpierw niezbędna dokumentacja, a potem prace – rząd zapewnił samorząd Elbląga o finansowaniu spornego, do niedawna, odcinka toru wodnego prowadzącego do portu w mieście na Warmii. - Bez możliwości zawijania statków do portu w Elblągu inwestycja w przekop mierzei nie miała sensu – mówił Witold Wróblewski, prezydent miasta.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zapewnił samorządowców z Elbląga o dokończeniu budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. Chodzi o pogłębienie odcinka toru prowadzącego do portu w Elblągu, o długości 900 metrów. - Rozpoczyna się tworzenie harmonogramu niezbędnych prac. Konieczne będzie przygotowanie oceny środowiskowej, przeprowadzenie konsultacji. Sam etap prac pogłębiarskich będzie trwał zapewne dość krótko, niemniej wszystkie poprzedzające go procedury trzeba przeprowadzić – podkreślał po spotkaniu z przedstawicielami rządu Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Jerzy Wcisła, senator Koalicji Obywatelskiej z Elbląga zapowiedział, że prace powinny zakończyć się w 2025 roku. Wtedy do portu będą mogły zawijać statki, które będą przechodzić przez gotowy od jesieni 2022 roku przekop Mierzei Wiślanej.

Spór o ostatni odcinek

Zaznaczmy, budowę nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany rozpoczął pod koniec 2019 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości. Głównym beneficjentem inwestycji miał być Elbląg. To właśnie do portu w tym mieście mają zawijać statki z towarami, które będą przechodzić przez kanał żeglugowy przez mierzeję. Otwarcie przekopu, który kosztował ok. 2 mld zł, nastąpiło 17 września 2022 r. W międzyczasie realizowano dwa kolejne etapy inwestycji – pogłębienie liczącego ok. 10 km kanału prowadzącego do portu w Elblągu (wraz z poszerzeniem, umocnieniem brzegów oraz budową mostu obrotowego w miejscu przeprawy pontonowej), a także budowę torów wodnych przez płytki akwen Zalewu Wiślanego. Całość prac, według szacunków, miała zakończyć się jesienią ubiegłego roku.

W trakcie jednak inwestycji powstał administracyjno-prawny problem. Chodziło o pogłębienie ostatniego, liczącego 900 metrów odcinka toru wodnego prowadzonego do portu. Strona rządowa przekonywała, że jest to teren odpowiedzialności samorządu miejskiego. Władze Elbląga odpowiadały, że całość inwestycji powinna zostać zrealizowana z funduszy rządowych.

Innym aspektem tego sporu były kwestie właścicielskie elbląskiego portu. Ówczesny rząd proponował samorządowi Elbląga 100 mln zł na inwestycje w porcie, w tym dokończenie toru podejściowego, w zamian za przekazanie większości udziałów w obiekcie.

Władze Elbląga (w tym Witold Wróblewski) były temu przeciwne. Samorząd zorganizował nawet „referendum”, w którym większość mieszkańców miasta opowiedziała się za utrzymaniem komunalnego statusu portu.

Elbląski poseł PiS, wiceminister aktywów państwowych w rządzie Mateusza Morawieckiego, Andrzej Śliwka, nazywał to działanie „bezsensownym uporem”. Z kolei Witold Wróblewski wskazywał, że utrzymanie lokalnej kontroli portu pozwoli na pozostawienie w mieście większości przychodów, które będzie generował port. To, według prezydenta, mogłoby być 7-8 mln zł rocznie.

Dokończyć jak najszybciej

Już po październikowych wyborach przedstawiciele koalicyjnej większości mówili o konieczności pogłębienia ostatniego, 900-metrowego odcinka wodnej drogi do Elbląga, z funduszy budżetu państwa (m.in. Szymon Hołownia, a także elbląski senator KO, Jerzy Wcisła). Potwierdziły to niedawno nowe władze ministerstwa infrastruktury, w czasie spotkania z elbląskimi samorządowcami. Obecny był odpowiedzialny za infrastrukturę żeglugową wiceminister Arkadiusz Marchewka. - Ostatni odcinek toru prowadzący do terminalu przeładunkowego, bez pogłębienia którego całe przedsięwzięcie nie ma sensu, zostanie wykonany. Rozmawialiśmy po partnersku, bez warunku wstępnego, czyli oddania portu. Taki słyszeliśmy od przedstawicieli poprzedniego rządu – mówił Witold Wróblewski.

Andrzej Jaworski z gdańskiego PiS (były poseł, orędownik przekopu mierzei) uważa, że inwestycja w Elblągu musi zostać dokończona jak najszybciej.

- Mam nadzieję, że port w Elblągu zacznie przyjmować statki jak najszybciej. On musi zacząć realizować zadania, które są dla niego przewidziane, stać się IV portem Rzeczypospolitej, z korzyścią dla mieszkańców Elbląga, Ziemi Elbląskiej, ale też Gdańska i Pomorza – tłumaczy Andrzej Jaworski.

Idea elbląskiego portu

Nowa droga wodna, prowadząca z Zatoki Gdańskiej, przez przekop mierzei, ma pozwolić na przyjmowanie w porcie w Elblągu towarowym statkom (samodzielne jednostki, lub zestawy pchacz-barka) o długości 100 metrów, szerokości do 20 metrów i zanurzeniu 4,5 metra - obecnie port może przyjmować barki o zanurzeniu do 2 metrów 20 centymetrów i o długości do 85 metrów. Ma to pozwolić na zwiększenie przeładunków towarowych z 600 tys. ton rocznie do nawet 2 mln ton. Port w Elblągu miałby pełnić rolę pomocniczą dla portu w Gdańsku, przejmując mniejsze jednostki, odciążając jego moce przerobowe dla największych jednostek.

