Rzadki okaz zakwitł w Olivia Garden w Gdańsku. To sagowiec, nazywany często żywą skamieliną

Sagowiec, czyli historia sięgająca setek milionów lat

W Polsce sagowce naturalnie nie występują już od 60 milionów lat . Podziwiać można je tylko w ogrodach botanicznych. I to również nie we wszystkich.

Z Australii do Polski. Chroniony okaz w ogrodzie w Gdańsku

Co ciekawe, pień oliwskiego okazu urósł już do blisko dwóch metrów. Jego liście są blisko dwukrotnie dłuższe. To niezbity dowód, iż w ogrodzie botanicznym przy alei Grunwaldzkiej 472c zapewniono mu warunki rozwoju zbliżone do optymalnych.