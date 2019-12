Są decyzje konserwatora zabytków ws. parkingów kubaturowych

- Uzasadniając wszystkie decyzje konserwator wziął pod uwagę wątpliwości m.in. jak tak wielka inwestycja w centrum Głównego Miasta wpłynie na okoliczne zabytki. Nie wiemy też jaki wpływ będzie miała na poziom wód gruntowych, których to wahania najprawdopodobniej doprowadziły do spękań w Bazylice św Mikołaja - tłumaczy rzecznik konserwatora Marcin Tymiński.

Marcin Podlecki, prezes zarządu Immo Park sp. z o.o, zapowiedział odwołanie od decyzji konserwatora. Zaskakująca dla niego jest szczególnie decyzja ws. Podwala Przedmiejskiego.

- Obecnie zapoznajemy się z uzasadnieniem wydanych decyzji i trwają procedury odwoławcze w sprawie decyzji, które zostały doręczone inwestorowi, co nie miało miejsca w odniesieniu do wszystkich wymienionych w komunikacie PWKZ zamieszczonym na profilu na portalu Facebook. Na pewno zaskoczeniem jest decyzja Wojewódzkiego Konserwatora w odniesieniu do inwestycji na Podwalu Przedmiejskim: teren ten stanowi teraz nieużytek, jest wygrodzony, niedostępny dla mieszkańców. Wniosek odnosił się do przeprowadzenia badań archeologicznych na tym terenie, których przeprowadzenie niosło by za sobą walory poznawcze, cenne dla podmiotów zainteresowanych historią miasta, jak i dla samych mieszkańców, którzy powinni mieć wiedzę o tym, co znajduje się w ziemi w pobliżu ich miejsca zamieszkania - komentuje Marcin Podlecki.