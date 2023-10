Samorządowa debata poselska w Gdańsku. O czym rozmawiali kandydaci?

ZOBACZ TAKŻE: Agnieszka Pomaska: Mamy do czynienia z wykorzystywaniem wojska do kampanii wyborczej

Adam Szczepański (Nowa Lewica) mówił natomiast o problemach z jakimi zmagał się jako radny dzielnicy Przymorze Małe.

- Zajmowałem się wieloma rzeczami, z którymi zgłaszają się do nas ludzie, ale właśnie w pewnym momencie to stwierdziłem, że jest to bicie głową w mur, ponieważ kiedy przychodziło do rozstrzygania naprawdę istotnych kwestii dla naszej dzielnicy, okazywało się, że wykraczamy poza statut - mówił kandydat Nowej Lewicy poruszając m.in. kwestię komercjalizację budynku po jednym z gminazjów i podkreślił też, że jest zadowolony z tego, co udało mu się dokonać w granicach swoich kompetencji. Radny też dość krytycznie odniósł się do polityki miasta Gdańska, mówiąc że "zabetonowało trochę dostęp (do demokracji - przy. red.)".