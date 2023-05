Skąd się wzięły nazwy miejscowości na Pomorzu? Niektóre pochodzą od byłych właścicieli, inne od cech terenu lub umiejętności mieszkańców

Swornegacie

Nazwa wsi wywodzi się od dwóch słów: "Gać" to w staropolskim języku faszyna, wiązka chrustu, również tama, grobla.Staropolskie "sworny" oznaczało zgodny, sworka to związek, sworność to jednomyślność, zgoda, zgodność. Od staropolskiej swory pochodzi dzisiejszy sworzeń a także zawór, zwartość, zwornik. Swornegacie to zwarte groble.