Słoneczna sobota. Pogoda będzie nas pozytywnie nastrajać

Pogoda w lutym pozytywnie nas zaskoczyła. Zdecydowanie nie był to typowo zimowy miesiąc, jak zwykło się uważać. Przysłowie "idzie luty, podkuj buty" zdecydowanie w tym roku nie znalazło uzasadnienia. Jak pogoda czeka nas w marcu?

Kiedy nadejdzie wiosna?

Czy marzec będzie ciepły?

Sobota będzie nieco cieplejsza od piątku, od 7 do 9 st. C. Najchłodniej będzie wieczorem i nocą: - 1 st. C. W sobotę będzie też praktycznie bezwietrznie, natomiast rano mogą pojawić się mgły.