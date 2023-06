Śmieciowe oszustwo na Pomorzu. Firma z kujawsko-pomorskiego podrobiła dokumenty i ściągnęła 850 transportów z 20 tys. ton odpadów

Pomorze. Podrobili dokumenty i zbierali śmieci

Firma z kujawsko-pomorskiego nielegalnie pozyskiwała odpady od firm z województwa pomorskiego. Do tego procederu wykorzystała sfałszowany dokument - zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Nawet milion złotych kary grozi przedsiębiorcy z powiatu bytowskiego, u którego inspektorzy ochrony środowiska znaleźli ok. 350 samochodów i kilkaset opon. Na trop składowanych nielegalnie aut i ich…

Jakie kary za nielegalne śmieci z Pomorza?

W sprawę śmieciowego oszustwa na Pomorzu zamieszani są też pośrednicy w obrocie odpadami. To podmioty dobrze znane WIOŚ w Gdańsku z innych spraw związanych z nielegalną gospodarką odpadami.

- Rolą pośredników było pozyskiwanie klientów posiadających odpady do zbycia, pośredniczenie w kontakcie z odbiorcą oraz organizacja odbioru i transportu odpadów - wyjaśnia Radosław Rzepecki z WIOŚ w Gdańsku.

Czy pomorskie firmy, które przekazywały odpady, czekają konsekwencje prawne? Niekoniecznie, bo - jak tłumaczą w Inspektoracie w Gdańsku - większości z nich została wprowadzona w błąd, co do uprawnień odbiorcy odpadów.

- Przedstawiono im sfałszowane zezwolenie z dopisanymi kodami odpadów - mówi Radosław Rzepecki.

Materiały zgromadzone przez inspektorów ochrony środowiska, trafiły do marszałków obu województw (pomorskiego i kujawsko-pomorskiego), by wykreślić z Bazy Danych Odpadowych pośredników w obrocie odpadami. To konsekwencja rażącego naruszenia przepisów (przekazywanie odpadów podmiotowi nieuprawnionemu poprzez wprowadzanie w błąd podmiotu przekazującego).