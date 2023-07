Śmierć kaprala Debczuka. Był budowlańcem, musiał walczyć

Z Leszkiem Szczepkowskim, jego pracodawcą, który stał się także i przyjacielem, miał kontakt niemal do ostatniego dnia swojego życia. - Dima był dla mnie, dla wszystkich znajomych, wzorem. Jego postawa uczyła nas tego, czym jest odwaga, obowiązek, odpowiedzialność. To brzmi patetycznie, ale nie da się wyrazić tego inaczej – tłumaczy Leszek Szczepkowski. To on poinformował o śmierci Dimy w mediach społecznościowych.

- My po prostu musimy wygrać… Nie mamy innego wyjścia. Inaczej Rosja nas zamęczy. Damy radę. Wiemy, że wszyscy chcą pomagać. I to jest niesamowite – mówił Jurij.

Parę tygodni później „złapaliśmy” się z Leszkiem i Dimą, na wideo czacie. Po drugiej stronie telefonicznej kamerki panował wtedy totalny, wojenny reżim. Ciemne pomieszczenie, prawdopodobnie piwnica. Dowódca Dimy musiał dać zgodę na telefon, zresztą i tak chwilę zrywał połączenie – profilaktycznie, by Rosjanie nie namierzyli sygnału telefonów ukraińskich żołnierzy.

Rozmawialiśmy szeptem. O służbie Dima nie mówił. To był czas, gdy rosyjskie uderzenie z Białorusi na Kijów ugrzęzło w skutecznej defensywie ukraińskiej. I Dima był wtedy pod Kijowem. Kiwał głową z uśmiechem, gdy pytałem go, czy to prawda, że ukraińskie oddziały ruszyły, by wyprzeć najeźdźców spod stolicy. I kilkanaście dni było po wszystkim – Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się z północnej Ukrainy.

Dima Debczuk został awansowany do stopnia kaprala, był wyszkolonym, doświadczonym bojowo saperem, gdy jego jednostka została skierowana na tzw. łuk Dońca Sewierskiego. Ponad rok temu było to miejsce najbrutalniejszych, najbardziej zaciętych starć Ukraińskich Sił Zbrojnych z Rosjanami. Gdy Leszek Szczepkowski pytał o miejsce pobytu Dimy, padały nazwy miast Sewierodonieck i Lisiczańsk. A potem, gdy już mógł, opisywał krwawe walki uliczne.