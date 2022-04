Smród nasz codzienny. Życie w cieniu wysypiska

Życie z uciążliwym sąsiadem

- Nie ma jednej recepty - wyjaśnia nasz rozmówca. - Może to zabrzmi kuriozalnie, ale w pewnym sensie można się do tego przyzwyczaić, co nie znaczy, że jest to normalne, a tym bardziej zdrowe. Gdy kupowaliśmy z żoną mieszkanie, nikt nie informował nas, że skala smrodu jest tak ogromna. Owszem, na forum internetowym można było przeczytać liczne skargi już mieszkających tu osób, ale wszyscy zgodnie stwierdzili, że dni z fetorem są incydentalne.

Skargi mieszkańców Gdańska, a także działalność m.in. Rady Dzielnicy Jasień czy Stowarzyszenia Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk Szadółki na wiele się nie zdały. W efekcie niedawno zrezygnował z członkostwa w Radzie Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego i Portu Czystej Energii radny Tomasz Komorowski oraz prezes stowarzyszenia Jarosław Paczos.