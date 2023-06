Budynki na Długim Pobrzeżu pękają. Przerażeni mieszkańcy protestują przeciwko remontowi

- Ci ludzie złożyli protest do pani prezydent miasta Gdańska w grudniu! Do dzisiaj czekają na odpowiedź. I tylko dlatego został złożony, bo obawiamy się obecnie (...) że teraz z powodu technicznego zamkną Długie Pobrzeże po to, żeby spokojnie dwa lata robić sobie to, co chcieli zrobić. Ale czemu my po pandemii nie możemy się odrobić? Czemu jesteśmy traktowani na zasadzie jakbyśmy tu nic nie znaczyli - pytał Parzyszek.