Sopot. Okradała szafki na basenie i wpadła na gorącym uczynku. Była już karana. 29-latce z Gdyni grozi do 10 lat pozbawienia wolności

- Na początku tygodnia dyżurny sopockiej komendy dostał zgłoszenie, że do jednego z obiektów w Sopocie przyszła kobieta, która wcześniej dokonała tam kradzieży - informuje asp. szt. Lucyna Rekowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. - Na miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze patrolówki, a także kryminalni. Policjanci obserwowali kobietę na kamerach monitoringu i rozpoznali, że jest to sprawczyni, która pod koniec marca 2022 roku włamała się na tym obiekcie do szafki zamykanej na klucz magnetyczny i ukradła telefon oraz portfel z zawartością pieniędzy i dokumentów na szkodę dwóch mężczyzn.

Jak informuje Policja, funkcjonariusze podejrzewali też, że kobieta przyszła po to, by dokonać kolejnego przestępstwa, i nie mylili się. W chwili zatrzymania 29-latki z Gdyni funkcjonariusze znaleźli przy niej torbę z zawartością m.in. pieniędzy, dokumentów, kart płatniczych i telefonu, który należał do innej kobiety.