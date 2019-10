Spektakl Teatru Kwadrat "Roma i Julian" w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Mamy bilety!

Czy on to już ON czy jeszcze ONA ? Czy w szalonych czasach chirurgi plastycznej i zabiegów in vitro można być ojcem i jednocześnie siostrą? To zapowiedź spektaklu "Roma i Julian" Teatru Kwadrat, który będzie można zobaczyć już 6 października w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku

Współcześnie w Polsce: Klinika seksuologii. Na operację zmiany płci czeka para młodych ludzi. Roma chce zostać mężczyzną, zaś leżący w sąsiedniej sali Julian kobietą. Romę odwiedza o pokolenie od niej starszy mąż. Zapowiada rozwód i odebranie majątku. W tym samym czasie przy łóżku Juliana lamentuje matka wstrząśnięta decyzją syna. Tymczasem niespodziewanie Roma i Julian mają się ku sobie .... - Dwie godziny doskonałej zabawy! Wartka akcja, dowcipne dialogi i zaskakujące rozwiązania to najkrótszy opis komedii "Roma i Julian" - piszą organizatorzy. OSOBY:

Matka – Hanna Śleszyńska (gościnnie)

Mąż – Paweł Wawrzecki

Roma – Ilona Chojnowska

Julian – Mateusz Łapka (gościnnie) Autor: Krzysztof Jaroszyński

Producent: Małgorzata Nejman

Reżyseria: Paweł Wawrzecki

Premiera: 26 stycznia 2019 r. Kiedy w Gdańsku? Niedziela, 6 października 2019 roku, godz. 16:00 i 19:00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku Rezerwacja i sprzedaż biletów: kasa Filharmonii 58-320-62-62, sieć salonów Empik ebilet.pl: 16:00, 19:00

www.kupbilecik.pl: 16:00, 19:00

bilety24.pl 16:00, 19:00

www.biletyna.pl: 16:00, 19:00

www.teatrkwadrat.pl 16:00, 19:00

www.eventim.pl: 16:00, 19:00 Informacje - zamówienia zbiorowe- dowóz biletów do domu: tel.: 58-346-77-98 lub 601-669-009 Spektakl dla widzów od 16. roku życia.

KONKURS Mamy do wygrania 3 podwójne wejściówki na spektakl. Wyślij mejla na adres krystyna.kujawa@polskapress.pl i napisz, dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś otrzymać bilety. Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone. Na wiadomości mejlowe czekamy do piątku, 4.10.2019 roku do godz. 14.00. Zwycięzców poinformujemy mejlowo o wygranej.