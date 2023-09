Spokojne i bezpieczne: 5 najbezpieczniejszych miast w Europie na jesienną wyprawę

Najbezpieczniejsze miasta w Europie

Podróżujący, niezależnie od tego, czy są rodzinami, podróżują samotnie, czy w parach, zawsze starają się wybierać miejsca, które zapewniają im poczucie bezpieczeństwa. The Social Hub przeanalizowało dane dotyczące przestępczości w europejskich miastach i przygotowało zestawienie najbezpieczniejszych miejsc w Europie, idealnych na jesienną wyprawę.

Bezpieczeństwo podczas podróży jest jednym z kluczowych czynników, które wpływają na wybór miejsca na urlop czy krótką wycieczkę. Niezależnie od tego, czy jesteś podróżującym samotnie, parą czy rodziną, poczucie bezpieczeństwa jest niezwykle ważne. Dla tych, którzy planują jesienną wyprawę po Europie, mamy dobrą wiadomość — istnieje wiele bezpiecznych miejsc do odwiedzenia. Oto top 5 najbezpieczniejszych miast w Europie na spokojny i udany urlop.

Idealne miejsca na spokojny i bezpieczny urlop

Oto top 5 najbezpieczniejszych miast w Europie na jesienne wyprawy. Na 5 miejscu uplasowały się fińskie Helsinki . Helsinki to ostatnio popularna destynacja dla podróżujących samotnie, a jej bezpieczeństwo jest jednym z głównych powodów. Miasto jest łatwe do nawigacji, dzięki czemu turyści czują się tu komfortowo.

Wynik bezpieczeństwa wynoszący 75,21/100 punktów odzwierciedla atmosferę ogólnego bezpieczeństwa. Finlandia jest znana z powściągliwych, ale przyjaznych ludzi, a transport publiczny jest łatwy w użyciu. Helsinki to także doskonała baza wypadowa na północ, gdzie można podziwiać zorzę polarną.

Czwarte miejsce należy do Bazylei. Miasto Bazylea, położone na styku Niemiec, Francji i Szwajcarii, oferuje wynik bezpieczeństwa wynoszący 77,35/100 punktów. To kulturalna stolica kraju, która zachwyca sztuką i architekturą. Stare Miasto oraz liczne muzea to doskonałe miejsca na spędzenie czasu.