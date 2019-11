Spotkanie z dziennikarzem Konradem Piaseckim na Przymorzu

Spotkanie odbędzie się w Filii Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Obrońców Wybrzeża 2) 22 listopada (piątek) o godzinie 18.00.

Konrad Piasecki – dziennikarz telewizyjny i radiowy. Urodził się na warszawskiej Pradze, chodził do przedszkola w Śródmieściu, do szkoły podstawowej – na Bródnie, do liceum – na Woli, a historię studiował na Krakowskim Przedmieściu. Trudne początki nie zniechęciły go do radia, w którym przepracował ponad 25 lat, najdłużej w RMF FM. Był także gospodarzem programu Gość Radia Zet, a obecnie prowadzi Rozmowę Piaseckiego i Kawę na ławę w TVN24.

W 2015 r. został wyróżniony tytułem Dziennikarza Roku w konkursie Grand Press. Od lat mieszka w różnych częściach Mokotowa. Gdy nie pracuje, czyta o historii i polityce, biega (zdarza się, że i maratony), gra w squasha i pija wino. Nałogowo zagląda do smartfona. Lubi podróże po Hiszpanii i Grecji, nie omija Skandynawii.