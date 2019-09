Spotkanie z Filipem Springerem w Bibliotece Oliwskiej. Tematem wydarzenia będzie książka "Dwunaste: nie myśl, że uciekniesz"

Najnowsza książka Filipa Springera "Dwunaste: nie myśl, że uciekniesz", która ukazała się 14 sierpnia, to, jak czytamy na stronie wydawnictwa Czarne, opowieść o niemożliwej ucieczce od systemu i o ponurym obliczu najszczęśliwszych krajów świata. Ale to także opowieść o świecie rozpiętym między prawdą a fikcją. By go poznać, Springer przekracza nie tylko granice krajów, ale i gatunków literackich.

Spotkanie z autorem odbędzie się we wtorek, 10 września, o godz. 18:00, w Bibliotece Oliwskiej - filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (ul. Opata Jacka Rybińskiego 9). Rozmowę poprowadzi Hanna Łozowska - dziennikarka, doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Na miejscu będzie możliwość zakupu książki „Dwunaste: nie myśl, że uciekniesz”. Wstęp wolny.