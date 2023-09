Startuje Festiwal Filmowy w Gdyni! Przypominamy poprzednie edycje Maja Czech

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to najważniejsze wydarzenie branży filmowej w Polsce. To właśnie do Gdyni na pięć festiwalowych dni zjadą się aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, producenci i każdy, kto pracuje w przemyśle kinematograficznym. Bo to miejsce, w którym zdecydowanie warto być! W przeddzień 48. edycji przypominamy, jak wyglądały poprzednie odsłony tej wyjątkowej imprezy.