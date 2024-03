Statek ze Stoczni Remontowa Shipbuilding z tytułem Best Large FiFi Boat. Australia doceniła statek pożarniczy Strażak-28 | ZDJĘCIA OPRAC.: MT

Stocznia Remontowa Shipbuilding ma powody do zadowolenia. Ich statek pożarniczy Strażak-28, zbudowany dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, otrzymał tytuł Best Large FiFi Boat. I znalazł się w światowym rankingu 2023 Workboat World Best, które opracowuje australijskie wydawnictwo.